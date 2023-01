'Grande migração' começa na China durante onda de contágios por covid-19

Este sábado, 7 de janeiro, arranca o chamado Chun Yun, ou "grande migração" da China: trata-se do período de 40 dias ao redor do Ano Novo Lunar (assinalado a 21 de janeiro) em que ocorre a maior migração anual de pessoas do mundo. Espera-se que mais de 2 mil milhões de pessoas viajem ao longo destes 40 dias, apesar de a China estar a lidar com uma grande onda de contágios por covid-19. Este será o primeiro ano desde 2020 em que não são aplicadas restrições à circulação.