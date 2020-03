Governo italiano coloca todo o país em quarentena perante aumento do contágio por coronavírus

Giuseppe Conte, decretou, esta segunda-feira, quarentena para todo o país de maneira a tentar conter a epidemia de novo coronavírus no país. "Toda a Itália deve ficar em casa", disse Conte, segundo o La Stampa.

adotar medidas ainda mais fortes e estritas". "O contágio está a aumentar", assumiu.

O primeiro-ministro italiano,O governante explicou que os italianos só devem sair de casa para trabalhar ou em casos de emergência, ainda que os transportes públicos se mantenham operacionais. O líder do executivo explicou ainda a necessidade de "A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 3.800 mortos. Cerca de 110 mil pessoas foram infetadas em mais de uma centena de países, mas mais de 62 mil já recuperaram. A Itália tornou-se no país mais afetado fora da China, com 366 mortos e mais de 7.300 contaminados, estando cerca de 16 milhões de pessoas em quarentena no Norte do país. O novo coronavírus é uma família de vírus que pode provocar infeções respiratórias, como pneumonia.