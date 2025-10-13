Governo francês defende que aumento do orçamento militar é indispensável

Sábado – Pense por si

Lecornu enfrenta o desafio de conseguir a aprovação do Orçamento de Estado para 2026 no meio de uma crise política.

O primeiro-ministro francês, Sébastien Lecornu, que até setembro era ministro da Defesa, considerou hoje que o aumento planeado do orçamento militar é indispensável face ao agravamento do cenário global.

Sébastien Lecornu defende aumento do orçamento militar face ao cenário global
Sébastien Lecornu defende aumento do orçamento militar face ao cenário global Martin Lelievre, Pool Photo via AP

"A 13 de julho, o chefe de Estado anunciou um novo esforço para acelerar o nosso rearmamento. [Este aumento] é indispensável. Vou garantir que este compromisso é cumprido", defendeu Lecornu numa mensagem às Forças Armadas.

Lecornu, que foi reconduzido como primeiro-ministro na sexta-feira, depois de se ter demitido no início da semana passada, enfrenta o desafio de conseguir a aprovação do Orçamento de Estado para 2026 no meio de uma crise política.

O Presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou, em junho do ano passado, a dissolução do parlamento após a derrota nas eleições europeias, nas quais a extrema-direita conseguiu 32% dos votos, e convocou eleições legislativas antecipadas para daí a dois meses.

A decisão acabou por mergulhar a França em grande instabilidade política, com um parlamento sem maioria e dividido em três blocos (esquerda, centro-direita, extrema-direita) e uma sucessão de quatro primeiros-ministros num ano e meio.

Apesar do contexto ser de poupança orçamental, Macron indicou querer um aumento orçamental adicional da despesa com a Defesa de 3,5 mil milhões de euros em 2026 - além dos 3,2 mil milhões de euros já previstos na Lei de Planeamento Militar.

Este esforço eleva o orçamento das Forças Armadas para 57,2 mil milhões de euros, mais 13% do que os 50,5 mil milhões de euros de 2025.

Este aumento planeado do orçamento militar foi adotado numa altura em que a França, a segunda maior economia da Zona Euro, tem uma dívida de 3,4 mil milhões de euros (115,6% do Produto Interno Bruto - PIB) e o crescimento é prejudicado pela relutância em investir.

Na sua mensagem, publicada nas redes sociais, Sébastien Lecornu apela à continuação da "construção de um novo modelo de exército: híbrido, ativo e de reserva, com competências melhoradas e resiliência reforçada" e com um "envolvimento operacional com os aliados e parceiros para a segurança coletiva da Europa",

Os 32 países da NATO (Organização do Tratado do Atlântico Norte) acordaram em junho fazer um aumento do investimento na área da Defesa para 5% do PIB até 2035, face à guerra na Ucrânia, que se arrasta desde fevereiro de 2022 e às ameaças híbridas por parte da Rússia.

Tópicos Política Crise política Orçamento de estado Orçamento Sébastien Lecornu França Emmanuel Macron Rússia Ucrânia Europa Organização do Tratado do Atlântico Norte
Investigação
João Carlos Barradas
João Carlos Barradas
Bons costumes

Um Nobel de espinhos

Seria bom que Maria Corina – à frente de uma coligação heteróclita que tenta derrubar o regime instaurado por Nicolás Maduro, em 1999, e herdado por Nicolás Maduro em 2013 – tivesse melhor sorte do que outras premiadas com o Nobel da Paz.

Pedro Proença
Pedro Proença
Justa Causa

Gaza, o comboio e o vazio existencial

“S” sentiu que aquele era o instante de glória que esperava. Subiu a uma carruagem, ergueu os braços em triunfo e, no segundo seguinte, o choque elétrico atravessou-lhe o corpo. Os camaradas de protesto, os mesmos que minutos antes gritavam palavras de ordem sobre solidariedade e justiça, recuaram. Uns fugiram, outros filmaram.

