A medida deverá entrar em vigor esta quinta-feira após ser publicado o decreto-lei assinado pelo presidente









O decreto tem excepções e há casos em que permite queimadas: em situações de "controlo fitossanitário" - quando autorizadas pelo órgão ambiental competente -, em "práticas de prevenção e combate a incêndios", e em "práticas de agricultura de subsistência executadas pelas populações tradicionais e indígenas".



O governo federal brasileiro vai proibir queimadas em todo o país durante 60 dias, período correspondente ao de seca da Amazónia , avança o Globo.do Brasil, Jair Bolsonaro.

Esta é mais uma medida aprovada pelo Executivo de Jair Bolsonaro para combater os incêndios na região na Amazónia, depois de ter aprovado, no dia 23 de agosto e face a uma pressão internacional, o emprego de militares das Forças Armadas numa operação de "Garantia da Lei e da Ordem" (GLO).

O número de incêndios no Brasil aumentou 83% este ano, em comparação com o período homólogo de 2018, com 72.953 focos registados até 19 de agosto, sendo a Amazónia a região mais afetada.A Amazónia é a maior floresta tropical do mundo e possui a maior biodiversidade registada numa área do planeta.Tem cerca de 5,5 milhões de quilómetros quadrados e inclui territórios do Brasil, Peru, Colômbia, Venezuela, Equador, Bolívia, Guiana, Suriname e Guiana Francesa (pertencente à França).Com Lusa.