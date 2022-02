Skater e youtuber Josh Neuman morre em acidente de avião na Islândia

O norte-americano Josh Neuman, skater e estrela do YouTube, é uma das vítimas do acidente de avião na Islândia que matou quatro pessoas a 3 de fevereiro, confirmaram as autoridades locais. Josh vivia em Los Angeles, nos Estados Unidos, mas viajava pelo mundo para filmar os seus vídeos. O jovem, fã de desportos radicais, já tinha trabalhado para marcas como a GoPro, LG, Sony e Prada.



Desta vez, a viagem iria servir para criar conteúdo para a marca de moda belga Suspicious Antwerp. O skater começou a fazer vídeos para o YouTube com apenas 12 anos e atualmente era seguido por 1,2 milhões de subscritores. Além de se filmar na sua longboard a fazer várias manobras, Josh partilhava também as suas viagens e aventuras na rede social Instagram. Os seguidores podiam vê-lo, por exemplo, a atirar-se de paraquedas, a viajar de balão de ar quente e a visitar o Hawai de helicóptero.





Josh frequentou a faculdade de Chapel Hill, na Carolina do Norte, mas acabou depois por se dedicar apenas às redes sociais e ao desporto radical.