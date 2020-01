Google fecha escritórios em China devido ao coronavírus

A Google vai encerrar temporariamente os seus escritórios na China devido ao surto de coronavírus que atinge o país. A informação foi confirmada pela tecnológica ao The Verge. Para além das instalações na China Continental, vão também fechar aquelas em Hong Kong e em Taiwan.Atualmente, os escritórios estão fechados devido às celebrações do novo ano, uma medida tomada pelo governo chinês para controlar a propagação do vírus nos espaços de trabalho. No entanto, a Google vai estender o tempo de pausa.A empresa está também a aconselhar os seus empregados radicados na China ou que tenham familiares a regressar ao casa da China a que voltem o mais depressa possível para casa e trabalhem de casa pelo menos 14 dias após o regresso.A empresa tem quatro escritórios no país. A China elevou para 132 mortos e mais de 5.900 infetados o balanço de vítimas do novo coronavírus detetado no final do ano em Wuhan.

Além do território continental da China, e agora na Finlândia, foram reportados casos de infeção em Macau, Hong Kong, Taiwan, Tailândia, Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos, Singapura, Vietname, Nepal, Malásia, Austrália, Canadá, Alemanha, França e Emirados Árabes Unidos.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) decidiu, também hoje, voltar a convocar, na quinta-feira, o Comité de Emergência para determinar se o surto do novo coronavírus.



Com Lusa