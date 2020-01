França confirma quinto caso de coronavírus

Foi confirmado esta quarta-feira um novo caso de coronavírus em França, elevando assim para cinco o número de infetados no país. O anúncio foi feito pela ministra da Saúde, Agnes Buzyn.Este quinto paciente é a filha de um cidadão chinês de 80 anos que está hospitalizado em Paris - um dos quatro casos anteriormente confirmados. "Temos agora cinco casos, dois dos quais estão sob observação", afirmou a ministra em conferência de imprensa.

A cidade de Wuhan, no centro da China, é o epicentro deste novo vírus. Foi colocada na passada semana sob quarentena, com saídas e entradas interditas pelas autoridades durante período indefinido.

A Finlândia confirmou esta quarta-feira o primeiro caso de contaminação pelo novo coronavírus no país, com as autoridades locais a precisarem que a paciente é uma turista chinesa que se encontra estável.

A Finlândia junta-se assim aos outros dois países na Europa - França e Alemanha - que já identificaram pessoas contaminadas pelo novo coronavírus detetado

A China elevou para 132 mortos e mais de 5.900 infetados o balanço de vítimas do novo coronavírus detetado no final do ano em Wuhan.

Além do território continental da China, e agora na Finlândia, foram reportados casos de infeção em Macau, Hong Kong, Taiwan, Tailândia, Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos, Singapura, Vietname, Nepal, Malásia, Austrália, Canadá, Alemanha, França e Emirados Árabes Unidos.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) decidiu, também hoje, voltar a convocar, na quinta-feira, o Comité de Emergência para determinar se o surto do novo coronavírus, com origem na China, deve ser uma emergência de saúde pública internacional.

Com Lusa.