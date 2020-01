"Preferia ter morrido". General iraniano assume culpa por queda de avião O comandante da brigada aeroespacial dos Guardas da Revolução iranianos assumiu hoje a "responsabilidade total" pela queda do Boeing 737 ucraniano, abatido com 176 pessoas a bordo perto de Teerão pelas forças armadas iranianas na quarta-feira. "Assumo a responsabilidade total" por esta catástrofe, afirmou o general Amirali Hajizadeh, numa declaração transmitida pela televisão, adiantando que "preferia ter morrido do que assistir a tal acidente".

O líder da Guarda Revolucionária do Irão , Hossein Salami, garantiu nunca ter estado tão envergonhado na vida como agora que o Irão assumiu a responsabilidade pelo abate acidental de uma avião civil ucraniano. Todas as 176 pessoas que estavam a bordo do Boeing 737 da companhia Ukraine International Airlines (UIA) morreram no incidente, pelo qual o general Amirali Hajizadeh, líder do ramo aéreo da Guarda Revolucionária, assumiu total responsabilidade."Juro pela vida dos meus filhos. Quem me dera ir dentro daquele avião, cair e morrer queimado com os amados compatriotas em vez de ter de testemunhar este incidente trágico", disse Hossein Salami, citado pela televisão estatal iraniana, durante uma audição realizada à porta fechada no parlamento iraniano. Na mesma declaração, o líder da Guarda Revolucionária disse que o objetivo da força é apenas e só "dar todos os pedaços de si em prol da segurança, bem-estar e paz do povo iraniano".A maioria das vítimas tinha nacionalidade iraniana e canadiana, mas também estavam a bordo cidadãos da Ucrânia, Suécia, Afeganistão, Alemanha e do Reino Unido, o que levou o Irão a convidar vários peritos estrangeiros para participarem no inquérito em curso. "Não tocámos em nada", assegurou o general Salami aos deputados iranianos, garantido igualmente que todos os elementos relacionados com o incidente, nomeadamente os destroços, o local do impacto, as leituras dos radares e até as coordenadas do sistema de defesa antiaérea, não foram modificados ou manuseados pelas forças iranianas.Na mesma declaração, o general garantiu que o objetivo dos ataques com mísseis lançados na quarta-feira contra bases com militares norte-americanos no Iraque não era "matar soldados inimigos" mas sim causar danos materiais. "O nosso objetivo não era realmente matar soldados inimigos, isso não era importante", defendeu Salami, acrescentando: "Os danos materiais [provocados pelos mísseis] era justamente aquilo que pretendíamos porque queríamos dizer que somos tão superiores ao inimigo que podemos atacar qualquer ponto que escolhermos".Em 8 de janeiro, 22 mísseis iranianos foram disparados contra duas bases da coligação internacional anti-jihadista liderada pelos Estados Unidos, em Ain Assad e Erbil, no Iraque, numa operação de retaliação pela morte, em 3 de janeiro, do general iraniano Qassem Soleimani , emissário da República Islâmica no território iraquiano, num ataque em Bagdad ordenado por Washington. O incidente com o avião ucraniano também aconteceu no dia 8 de janeiro, algumas horas depois dos mísseis iranianos terem atingido as bases militares no Iraque.Depois de negar qualquer responsabilidade, Teerão confirmou que tudo se tinha tratado de um "erro imperdoável". O comandante da brigada aeroespacial dos Guardas da Revolução iranianos garantiu que um soldado confundiu o avião com um "míssil de cruzeiro" e teve "10 segundos" para decidir. "Assumo a responsabilidade total" por esta catástrofe, afirmou o general Amirali Hajizadeh, numa declaração transmitida pela televisão, adiantando que "preferia ter morrido do que assistir a tal acidente". O assumir da culpa por parte das autoridades iranianas levou milhares de opositores para a rua, a exigir mudanças. "Eles mentem ao dizer que o nosso inimigo são os EUA. O nosso inimigo está aqui", foi um dos gritos de revolta de um grupo de manifestantes de uma universidade de Teerão foi partilhado na rede social Twitter.Segundo a Associated Press, a polícia e as forças de segurança iranianas dispararam balas reais e gás lacrimogéneo para dispersar manifestantes. Os media estatais do Irão não noticiaram imediatamente o incidente perto de Azadi, ou praça da Liberdade, em Teerão, na noite de domingo. Vídeos enviados à ONG e posteriormente analisados pela Associated Press mostram uma multidão a fugir, depois de uma granada de gás lacrimogéneo atingir os manifestantes. As pessoas tossem e espirram enquanto tentam escapar, com uma mulher a gritar, em farsi: "Eles dispararam gás lacrimogéneo contra as pessoas! Praça Azadi. Morte ao ditador!".Outro vídeo mostra uma mulher a ser carregada, sendo visível um rasto de sangue no chão. Pessoas ao seu redor gritam que foi baleada na perna. "Ela está a sangrar sem parar!", gritou uma pessoa. Fotos e vídeo após o incidente mostram poças de sangue na calçada.Membros da Guarda da Revolução patrulharam a cidade em motos e outras forças da segurança à paisana também foram mobilizados para as ruas.