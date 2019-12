Fundador dos Legionários de Cristo abusou sexualmente de 60 menores

Marcial Maciel, fundador dos Legionários de Cristo, abusou sexualmente de pelo menos 60 menores. Os números surgem num relatório da congregação católica mexicana que revela os abusos sexuais de menores que ocorreram entre os religiosos deste grupo.





Desde a sua fundação, em 1941, até este ano, 175 menores foram vítimas de violação às mãos de 33 sacerdotes dos Legionários, revela o documento divulgado este sábado. A "grande maioria" foram rapazes entre os 11 e os 16 anos.Segundo a investigação, "Radiografia de oito décadas para erradicar o abuso", 43% dos padres que cometeram abusos estavam em posições de autoridade, dificultando a denúncia ou a punição. E pelo menos 60 destes rapazes foram abusados por Maciel.

Destes 33 padres, seis morreram sem serem julgados - incluindo Maciel -, oito deixaram o sacerdócio e um abandonou a congregação. No entanto, 18 continuam como membros dos Legionários de Cristo. Quatro têm "restrições" no ministério para ficarem afastados de menores e 14 estão afastados da vida pública, escreve a Reuters.



Até 2006, o Vaticano ignorou as acusações dos seminaristas que diziam que tinham sido abusados sexualmente pelo padre Maciel, alguns desde criança. Só neste ano, após anos de suspeitas de abusos, o Papa Bento XVI recomendou que Maciel se retirasse para o México para se dedicar "à penitência e à oração" e obrigou-o a afastar-se da Igreja. Morreu dois anos depois, aos 87 anos, sem nunca ter respondido pelos crimes que cometeu.



Marcial Maciel foi protagonista do caso de pedofilia mais polémico da igreja católica, tendo abusado de filhos que teve secretamente com pelo menos duas mulheres.

Vaticano encobriu durante 63 anos casos de pedofilia do fundador dos Legionários de Cristo Mundo Marcial Maciel, amigo próximo de vários Papas, foi investigado entre 1956 e 1959 por suspeitas de pedofilia mas os resultados nunca tiveram consequências. "Quem o encobria no Vaticano era uma máfia, não era a Igreja", denunciou um cardeal espanhol. patrocinados



Papa defendeu a reforma da Igreja

O Papa Francisco defendeu no sábado a necessidade de "mudar a mentalidade pastoral" na Igreja e defendeu a implementação das suas reformas, alertando para os perigos da "rigidez".

Numa mensagem de Natal perante a hierarquia eclesiástica, o pontífice recordou uma entrevista ao arcebispo de Milão, o cardeal Carlo Maria Martini, publicada dias antes da sua morte, em 2012: "A Igreja está duzentos anos atrasada. Por que não abanar? Temos medo? Medo em vez de coragem? No entanto, o fundamento da Igreja é a fé".

Sobre a implementação da reforma na Cúria Romana, o Papa defendeu que "nunca teve a presunção de fazer como se não tivesse existido antes", considerando que, "pelo contrário, pretende valorizar tudo o que de bom foi feito na complexa história da Cúria".

Contudo, disse, "a memória não é estática, é dinâmica, pela sua natureza implica movimento" e que "tudo isto tem uma importância particular neste tempo, porque não estamos a viver simplesmente uma época de mudanças, mas uma mudança de época".

Segundo Francisco, "a atitude saudável" é "deixar-se questionar pelos desafios do tempo presente", com discernimento e coragem, em vez de deixar-se seduzir pela inércia confortável de deixar tudo como está".

O Papa argentino lembrou uma das frases famosas do romance italiano "Il Gattopardo", de Giuseppe Tomasi di Lampedusa: "É preciso que tudo mude para que tudo continue como está".

Aos cardeais e membros da Cúria reunidos na Sala Clementine do palácio apostólico, Francisco também indicou que, por exemplo, nas grandes cidades, a Igreja precisa de "outros mapas, outros paradigmas que ajudem a reposicionar os modos de pensar e as atitudes".

"Não estamos mais na cristandade. Hoje não somos os únicos que produzimos cultura, nem os primeiros nem os mais escutados", alertou.

Exortou então a "uma mudança de mentalidade pastoral", explicando que a fé - especialmente na Europa, mas mesmo em grande parte do Ocidente – "não é mais um pressuposto óbvio da vida coletiva", dizendo mesmo que "muitas vezes é negada, ridicularizada, marginalizada e ridicularizada".

Segundo o Papa, "é necessário alertar contra a tentação de assumir a atitude de rigidez", em referência a algumas posições de membros da Igreja contra qualquer tipo de mudança.

"A rigidez que vem do medo da mudança e termina disseminando com limites e obstáculos o terreno do bem comum, convertendo-o num campo minado de incomunicabilidade e ódio", afirmou.

Francisco manifestou o seu desejo de que a Cúria Romana não seja um "corpo desconectado da realidade", que não seja "um edifício ou armário cheio de roupas que se põem para justificar a mudança".

Também destacou o trabalho do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, considerando que a "Igreja é chamada a lembrar a todos que não se tratam apenas de questões sociais ou migratórias, mas de pessoas, irmãos e irmãs, que hoje são o símbolo de todos os descartados da sociedade globalizada".

"[A Igreja] é chamada a testemunhar que para Deus ninguém é 'estrangeiro' ou 'excluído'. É chamada a despertar as consciências adormecidas na indiferença à realidade do Mar Mediterrâneo, que se tornou para muitos, demasiados, num cemitério", disse.



Com Lusa.