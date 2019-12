Assaltantes apanhados a escavar túnel até ao Banco do Brasil. Há dois mortos e 7 detidos

do Banco do Brasil foi descoberto este sábado, na região do bairro Monte Castelo, em Campo Grande, no Brasil, avança a Globo.

A polícia revelou que dois dos criminosos envolvidos na construção do túnel foram mortos durante a operação e outros sete foram presos.O grupo já estava perto de chegar ao cofre e era investigado pela polícia há cerca de seis meses.De acordo com as autoridades, os criminosos eram especializados em assaltos a bancos em todo o país.