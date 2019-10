Os restos mortais do ditador espanhol, Francisco Franco, vão ser exumados esta quinta-feira, numa cerimónia que começa às 10h30 (mais uma hora que em Portugal Continental). Todo o processo de trasladação entre a Basílica do Vale dos Caídos e o cemitério de El Pardo-Mingorrubio, nos arredores de Madrid, está cercado por fortes medidas de segurança, requer um protocolo muito fechado e vai acontecer longe dos olhares de todos os que não sejam familiares.





O governo espanhol garantiu que a cerimónia, que vai custar mais de 60 mil euros, se vai realizar com todas as condições de "dignidade e respeito". A família tentou condenar a exumação ao fracasso apresentando vários recursos na justiça, mas o executivo liderado por Pedro Sánchez acabou por receber autorização tanto do Supremo, como do próprio Vaticano . Segundo a imprensa espanhola, nada que tenha acalmado os ânimos dos familiares de Franco, que já fizeram saber que não querem trocar nenhum cumprimento com a ministra da Justiça, Dolores Delgado, que estará presente como notária maior do Reino de Espanha. Uma perita forense irá garantir que as duas operações cumprem todas as regras.

A cerimónia de exumação será levada a cabo por uma agência funerária cujo nome foi mantido em segredo por razões de segurança. A lápide que tem servido de túmulo ao ditador, uma pela de granito que pesa aproximadamente 150 quilos, vai ser retirada por grua e colocada num local secreto.

A urna com os restos mortais de Franco será transportada em ombros por alguns familiares, para ser retirada de Vale dos Caídos. Vão estar presentes 22, que vão ser recolhidos em três moradas de Madrid e transportados por veículos do Estado espanhol, com direito a escolta policial.

A viagem da urna até ao cemitério vai depender das condições atmosféricas: se houver nevoeiro, o caminho será percorrido por estrada. Se estiver bom tempo, explicam os jornais espanhóis, o transporte será efetuado de helicóptero. Estão dois de prevenção, caso um deles falhe e não possa voar.

Chegados ao cemitério de El Pardo-Mingorrubio, o caixão será inumado ao lado do local onde está enterrada Carmen Polo, a mulher do antigo ditador. A cerimónia será conduzida pelo padre Ramón Tejero, filho do antigo tenente-coronel que tentou um golpe de estado de extrema-direita em 1981.

Só a família poderá visitar a campa de Franco. No entanto, para que tal aconteça, é preciso avisar com antecedência os serviços do cemitério para que estes cedam a chave do espaço, que faz parte do património estatal.

Secretismo é a palavra que também se pode aplicar às apertadas medidas de segurança da cerimónia. Quase 44 anos depois do velório e enterro de Franco, desta vez não haverá praticamente recolha de imagens dos acontecimentos. Apenas os órgãos de comunicação estatais, a agência Efe e a TVE, vão poder captar imagens do exterior e do transporte do caixão até aos helicópteros. O espaço aéreo da zona de Vale dos Caídos vai estar encerrado durante todo o dia, de maneira a evitar a captura de imagens por drones e helicópteros.

Todas as pessoas que entrarem na basílica, esta quinta-feira, vão ter que deixar quaisquer aparelhos eletrónicos à entrada, tendo mesmo que passar por um detetor de metais. Ainda assim, para garantir que nenhuma imagem é captada, a zona onde vai correr a cerimónia de exumação vai ser tapada.

Francisco Franco Bahamonde foi um militar espanhol que integrou o golpe de Estado que, em 1936, marcou o início da Guerra Civil Espanhola, tendo exercido desde 1938 o lugar de chefe de Estado, até morrer em 1975, ano em que se iniciou a transição do país para um sistema democrático.

Vale dos Caídos é um memorial projetado pelo próprio Franco, erguido entre 1940 e 1958 com o objetivo de homenagear os nacionalistas mortos durante a Guerra Civil espanhola (1936-39). Situado a 40 quilómetros de Madrid, o local é a última morada de cerca de 35 mil soldados – além de Franco e também de Primo de Rivera, o fundador da Falange, o partido fascista legalmente reconhecido durante a ditadura. Com as feridas ainda por cicatrizar, e com a esquerda e a direita dividida em relação ao tema, o ditador vai mesmo deixar o espaço por si criado.