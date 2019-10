restos mortais de 33 833 pessoas, dos dois lados que se defrontaram durante a Guerra Civil de Espanha, os republicanos e os nacionalistas. Estes últimos, liderados por Franco, venceram. Francisco Franco governou a Espanha como ditador até 1975.

A exumação de Franco do Vale dos Caídos já tem data marcada: 24 de outubro, quinta-feira. A data foi escolhida pelo governo espanhol, com as cerimónias a arrancar às 10h30 (9h30 em Portugal continental). Os restos mortais serão depois enterrados no cemitério de El Pardo - Mingorrubio.De acordo com o jornal espanhol El Mundo, não está colocada de parte a hipótese de os restos mortais serem transportados de helicóptero. Até agora, o governo garantiu que ambas as cerimónias serão realizadas em intimidade. Em representação do governo, estará presente a ministra da Justiça em funções, Dolores Delgado.A 11 de outubro o Conselho de Ministros espanhol aprovou um novo acordo de exumação e sepultamento que estabelecia um prazo de duas semanas para começar a retirar o corpo de Franco do Vale dos Caídos.Tanto o Supremo Tribunal como o Tribunal Constitucional deram o aval à exumação de Franco, apesar dos recursos interpostos pela família.O Vale dos Caídos contém os