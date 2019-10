Os restos mortais do ditador espanhol, Francisco Franco , foram, esta segunda-feira, exumados do Vale dos Caídos, estando a ser trasladados para o cemitério El Pardo-Mingorrubio, nos subúrbios da capital espanhola.Em Mingorrubio será celebrada uma cerimónia religiosa só para a família, que estará a cargo do prior de Vale dos Caídos e de um padre, filho de Antonio Tejero, um guarda civil condenado pela tentativa de golpe de Estado de 23 de fevereiro de 1981, no parlamento espanhol.Veja as imagens em direto: