Nabi Tajima, a mulher mais velha do mundo, morreu no sábado, no sul do Japão, com 117 anos de idade. Segundo a Associated Press, a mulher morreu no hospital, onde estava internada desde Janeiro.A japonesa, que nasceu a 4 de Agosto de 1900, terá mais de 160 descendentes. Natural deKikai, na província deKagoshima, emKyushu,NabiTajima tornou-se na mulher mais velha do mundo depois da morte deViolet Brown, na Jamaica, em Julho de 2017 - também aos 117 anos.

Agora, a mulher mais velha do mundo é Chiyo Yoshida, também japonesa, com 116 anos.