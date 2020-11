Donald Trump, o presidente dos EUA, informou os seus aliados de que pretende perdoar o antigo conselheiro de segurança nacional Michael Flynn, que se deu como culpado de mentir ao FBI durante uma investigação à interferência russa nas eleições presidenciais norte-americanas de 2016.O presidente republicano está a considerar vários perdões que pode conceder.Trump foi derrotado por Joe Biden nas eleições de 3 de novembro, apesar de ainda não ter reconhecido formalmente a derrota. Alega, sem provas, que ocorreu uma fraude eleitoral. Contudo, esta segunda-feira autorizou que Biden recebesse fundos federais para que o presidente eleito comece a tratar da transição antes do juramento, a 20 de janeiro.Michael Flynn é um general reformado do Exército e deu-se como culpado em 2017 de mentir ao FBI sobre interações que teve com o embaixador da Rússia nos Estados Unidos nas semanas antes de Trump tomar posse. Já tentou voltar atrás, alegando que os procuradores violaram os seus direitos e o enganaram para aceitar um acordo.Segundo a Reuters, em março Trump já tinha dito que considerava um perdão total a Flynn. O ainda presidente dos EUA disse que o FBI e o Departamento de Justiça dos EUA tinham "destruído" a vida de Flynn e da família dele.Este ano, o Departamento de Justiça indicou que queria deixar cair as acusações contra Flynn.