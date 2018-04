Desde o início do passado ano, dois mil finlandeses têm vindo a receber dinheiro do governo todos os meses sem pagarem nada em retorno. Os participantes, com idades entre os 25 e 58 anos, são todos desempregados e foram seleccionados aleatoriamente pela Kela, a instituição de segurança social da Finlândia.

Em vez de benefícios de desemprego, os participantes recebem 560€ por mês, livres de imposto. E, se encontrarem um trabalho durante esta experiência de dois anos, continuam a receber o dinheiro.

Apesar de a inovação em assistência social ter sido aplaudida internacionalmente, políticos na Finlândia estão a travar o projecto, querendo tomar uma abordagem diferente. "Neste momento, o governo está a fazer alterações que estão a afastar o sistema do rendimento mínimo" afirmou o investigador da Kela, Miska Simanainen ao jornal sueco Svenska Dagbladet.

O plano inicial seria o projecto expandir-se a trabalhadores no início de 2018, o que não se verificou. Os investigadores da Kela afirmam que, sem os dados de trabalhadores na experiência, não conseguem estudar se o rendimento mínimo poderia incentivar as pessoas a mudar a sua carreira profissional ou frequentar formações e cursos

"Dois anos é um espaço de tempo curto para prever extensas conclusões acerca de uma experiência tão ampla" relatou Olli Kangas, professor que esteve por detrás do projecto de rendimento mínimo, à estação televisiva finlandesa YLE. "Ambicionávamos mais tempo e orçamento para alcançar resultados fiáveis para esta experiência."

As críticas para a interrupção do projecto partiram do governo finlandês, que argumentou que os benefícios de desemprego eram tão altos e o sistema tão rígido que desempregados optariam por não procurar trabalho porque poderiam perder dinheiro – quanto maior o ordenado, menores os incentivos sociais. A experiência finlandesa foi concebida com o objectivo de incentivar as pessoas a trabalhar.

No passado mês de Dezembro, o Parlamento finlandês criou uma lei que vai contra as antigas políticas do sistema de assistência social. O novo "modelo de activação" requer a desempregados um mínimo de 18 horas de trabalho ou formações em três meses, perdendo as regalias se houver incumprimentos.

E o ministro das Finanças finlandês, Petteri Orpo, tem já planos para um novo projecto quando este modelo acabar no final do ano. "Quando o projecto de rendimento mínimo acabar este ano, iremos lançar um sistema experimental de crédito universal", contou Orpo ao jornal finlandês Hufvudstadsbladet, referindo-se a um sistema similar ao do Reino Unido, que recolhe diferentes benefícios para uma conta única. Os dados da experiência de rendimento social da Finlândia só irão ser publicados no início do próximo ano.