Ferry Grace voltou a navegar um dia depois de encalhar com quase 430 pessoas a bordo

O ferry Grace, da Viking Line, que encalhou com quase 430 pessoas a bordo no sábado, num arquipélago finlandês no Mar Báltico, foi libertado durante a noite e regressou ao mar, anunciou hoje a companhia.

Depois de desembarcar alguns dos seus passageiros na escala Mariehamn, o navio acidentado partiu ao meio-dia com cerca de 260 passageiros com destino ao porto de chegada Turku, na Finlândia, disse à AFP um porta-voz da Viking Line.

O navio vai ser alvo reparações "nos próximos dias", adiantou o porta-voz da companhia finlandesa, citado pela agência francesa AFP.

À saída de Estocolmo, capital da Suécia, o ferry de 218 metros, em serviço desde 2013, ficou encalhado no sábado à tarde, presumivelmente devido aos ventos fortes, perto do seu porto de escala em Mariehamn, no arquipélago autónomo da Finlândia, localizado entre a Suécia e a Finlândia.

Os 331 passageiros e os 98 membros da tripulação passaram a noite no navio e vários mergulhadores inspecionaram o casco da embarcação.

Devido ao alerta de tempestade, a empresa cancelou a travessia de um ferry mais pequeno, mas considerou que o 'Grace' era suficientemente forte para suportar o mau tempo.

Em setembro, outro ferry da mesma empresa, o Amorella, já tinha encalhado no mesmo arquipélago.