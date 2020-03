Coronavírus: Estados Unidos já são o país no Mundo com mais casos positivos

Os Estados Unidos são o país do Mundo com mais casos de Covid-19, contabilizando neste momento 81.321 casos positivos, mais do que os registados pela China, pela Itália ou qualquer outro país. Os dados são do The New York Times.Os especialistas tinham avisado que os Estados Unidos podiam ser um dos países mais afetados pela pandemia e aparentemente não se enganaram. Foram também registados mais de mil mortos.O país tem 330 milhões de habitantes; é o terceiro mais populoso do Mundo.