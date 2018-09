O combate ao fogo no Museu Nacional do Brasil, na segunda-feira, dia 3 de Setembro, foi prejudicado pela falta de água. Quando a capacidade do reservatório de água do carro de combate às chamas se acabou, os bombeiros tiveram de recorrer às bocas-de-incêndio da zona, mas estas não tinham pressão suficiente.

Sem ela, os bombeiros tiveram de parar o combate às chamas durante vários minutos, até que chegassem novos camiões com mais água. Citado na revista brasileira Veja, Roberto Leher, reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), admite que, para além das dificuldades logísticas dos bombeiros, o prédio é centenário, pelo que não atendia totalmente às exigências contra incêndios: "É uma edificação muito antiga que não foi concebida num contexto de uso intensivo de energia como são as edificações académicas, que têm laboratórios, área administrativa, informática."

Em declarações à Folha de São Paulo, Sérgio Sá Leitão, ministro brasileiro da Cultura, lamentou: "Isto aconteceu, justamente, quando estavam a ser tomadas medidas. O BNDES assinou em Junho um contrato de patrocínio no valor de 4,6 milhões de euros. O Instituto Brasileiro de Museus realizou diversas acções. Infelizmente, não foi o suficiente. Certamente a tragédia podia ter sido evitada". O ministro classificou o incêndio como "uma imensa tragédia" e disse que "é preciso descobrir a causa e apurar a responsabilidade."

O incêndio durou cerca de seis horas e no combate, participaram militares da Polícia Federal, Polícia Militar e da Guarda Municipal.

Leher diz que o museu sofreu cortes orçamentais porque a UFRJ está sob restrição orçamental, assim como outras universidades públicas brasileiras. O reitor disse que vai pedir ao governo federal para se empenhar na reconstrução do prédio e do acervo do museu: "Aqui temos a nossa memória. Este incêndio sangra o coração do país. A única forma que temos neste momento de trabalhar essa brutal perda é reconstruir".

O Ministro da Cultura, diz que a reconstrução do Museu começa esta segunda-feira: "Já falei com o presidente Michel Temer e com o ministro da Educação. Na segunda-feira vamos começar a fazer o projecto de reconstrução do Museu Nacional".

O presidente do Brasil também comentou este incêndio, lamentando o sucedido: "É um dia trágico para a museologia do nosso país. Foram perdidos 200 anos de trabalho, pesquisa e conhecimento."

Apesar de o sentimento de perda e desolação ser geral no país, a historiadora Mary del Piore lembra que nunca se fez muito para conservar o museu: "Sempre que o Museu Nacional precisou de verbas, o apoio da população foi zero. Agora toda a gente chora, mas a verdade é que houve grande negligência por parte dos cidadãos."