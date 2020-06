Facebook permite desativar anúncios eleitorais nos Estados Unidos

Facebook anunciou, esta quarta-feira, que os utilizadores vão poder desativar todos os anúncios eleitorais e políticos na rede social e no Instagram, medida que arranca primeiro nos Estados Unidos, cujas eleições são no final do ano.

"Os anúncios políticos desempenham um papel importante em todas as eleições e este ano não será exceção", refere a rede social, em comunicado.

"As pessoas têm-nos dito que querem a opção de ver menos anúncios políticos no Facebook e no Instagram", pelo que "estamos agora a disponibilizar" essa possibilidade "como parte dos nossos preparativos para as eleições norte-americanas de 2020", prossegue o Facebook.

"A partir de hoje para algumas pessoas, e alargando a todos nos Estados Unidos nas próximas semanas", passa a ser possível desativar todos os "anúncios eleitorais ou políticos de candidatos", refere.

Os utilizadores do Facebook e Instagram podem desativar diretamente no anúncio ou através das configurações da plataforma.

"No entanto, sabemos que o nosso sistema não é perfeito, portanto, se selecionou essa preferência e ainda vê o anúncio que considera político, clique no canto superior direito" e indique isso ao Facebook, acrescenta a rede social.

"Estamos a lançar esta opção nos Estados Unidos para começar e pretendemos disponibilizá-la em países" onde existem anúncios sobre questões sociais [ligadas ao tema político], eleições e política no final deste outono, acrescentou.

"Também estamos a tomar duas etapas adicionais para tornar o anúncio político mais transparente", salientou o Facebook.

Anteriormente, quando alguém partilhava um anúncio político ou de um problema no seu perfil ou numa página, a referência 'paid for by' [pago por] não aparecia nas partilhas, criando confusão sobre se a mesma era um anúncio ou não.

A partir de hoje esta referência irá ficar "em todos os anúncios políticos ou de temas que são partilhados para que as pessoas possam ver quem está por trás e quem pagou por isso", apontou a rede social de Mark Zuckerberg.

No âmbito das eleições norte-americanas, o Facebook vai ajudar a registar quatro milhões de eleitores nos Estados Unidos, através do 'Voting Information Center', que estará disponível na rede social.

"Com as eleições dos Estados Unidos a menos de cinco meses, o Facebook lança hoje a maior campanha de informações sobre votação na história da América", sublinha, de forma a que "milhões de pessoas" tenham acesso a informação "precisa" sobre como votar.