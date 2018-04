Portugal irá liderar a 47ª operação da NATO no espaço aéreo no Báltico, informou a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Esta é a quarta vez que o país providencia apoio para salvaguardar os territórios onde estão Lituânia, Letónia e Estónia. Portugal orientará aeronaves de Espanha e França.

A Força Aérea portuguesa irá enviar quatro caças de combate F-16 da Base Aérea nº 5 de Monte Real, no concelho de Leiria, até Šiauliai, na Lituânia, para proteger os céus dos países aliados bálticos. Serão destacados 90 elementos para a missão, incluindo pilotos, membros de tripulação e suporte técnico para liderar a missão de policiamento do espaço aéreo do Comando Aéreo da NATO a partir da Dinamarca. A missão começará a 2 de Maio, numa cerimónia a realizar-se na Base Aérea de Šiauliai.

Às forças portuguesas vão juntar-se quatro Mirage 2000-5 providenciados pela França, acompanhados por quase 100 membros de tripulação e técnicos da base aérea de Luxeuil, na zona este de França, que ficarão alojados na Base Aérea de Ämari, na Estónia. Esta é a sétima vez que os franceses actuam nesta missão da NATO em territórios bálticos.

A Espanha também terá um papel nesta operação com seis caças de combate e aproximadamente 130 membros de tripulação da Base Aérea de Morón, no sul de Espanha, que ficarão na mesma base aérea que as forças portuguesas, em Šiauliai. A Espanha liderou esta missão duas vezes, em 2006 e 2016, e participou também em 2015 e 2017, fazendo desta missão a sua quinta visita ao Báltico, desde que a NATO começou a sua política de controlo aéreo sobre a Estónia, a Letónia e a Lituânia em 2004.

A Aliança Atlântica refere que os reforços usados para a protecção do espaço aéreo da região báltica servem também de oportunidade de treino para as forças presentes e resultaram de ofertas feitas pelos membros aliados.