Extrema-direita dispara no leste alemão mas falha vitória nas eleições

O receio de que a extrema-direita pudesse vencer as eleições em dois Estados da Alemanha acabou por não se confirmar. As sondagens feita à boca das urnas indicam que tanto no Estado de Brandenburgo como na Sajonia, a AfD ficou relegada para o segundo lugar. Subiu muito, é certo, mas os social-democratas do SPD, no primeiro caso, e os conservadores da CDU, no segundo, conseguiram garantir a vitória.





(Em atualização)