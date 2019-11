Nazinostand. Este é o nome da resolução aprovada pelo conselho da cidade de Dresden , Alemanha, e que declarou o estado de "emergência nazi" com o objetivo de combater aquilo que considera ser "um problema sério". Dresden é, há muito tempo, considerada um bastião da extrema-direita e o berço do movimento anti-Islão Pegida , o braço mais radical da direita alemã.

A decisão foi rejeitada pelo partido do governo, a CDU, que rejeitou a resolução. "Estado de emergência significa o colapso e a ameaça séria da ordem pública. O foco na direita extremista não é o que precisamos", defendeu o líder da CDU de Dresden, Jan Donhauser: "Isto foi uma provocação". Donhauser garantiu ainda que a "larga maioria" da população local "não é nem de extrema-direita, nem anti-democrática".No passado mês de agosto, cerca de 35 mil pessoas manifestaram-se contra a extrema-direita nesta cidade. "Solidariedade em vez de rejeição: por uma sociedade aberta e livre" foi o lema apregoado pelos milhares de pessoas que encheram as ruas da capital da Saxónia. No dia 1 de setembro, o partido AfD (Alternativa para a Alemanha) teve uma forte subida de votos nas eleições regionais, em Brandemburgo e Saxónia, mas acabou por ficar em segundo lugar.