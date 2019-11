Explosão em mina de carvão no norte da China faz 15 mortos

Quinze mineiros morreram e nove ficaram feridos na sequência de uma explosão numa mina de carvão na província de Shanxi (norte), informou a agência estatal Xinhua.

A explosão ocorreu na segunda-feira, perto da cidade de Pingyao, quando 35 mineiros trabalhavam no fundo da mina.

A mesma agência indicou que os feridos são ligeiros.

As minas chinesas, especialmente as de carvão – a principal fonte de energia país -, estão entre as mais perigosas do mundo, embora nos últimos anos se tenha verificado um significativo decréscimo no número de mortes.

Em 2017, apenas nas minas de carvão chinesas foram registados 219 acidentes que causaram 375 mortos, um decréscimo de 28,7% cento em relação a 2016 e quase 20 vezes menos do que no início da década passada, quando se verificavam sete mil mortes todos os anos.