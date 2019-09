Ciudadanos propõe ajudar Sánchez a formar governo em Espanha

Albert Rivera, o líder do partido de centro-direita Ciudadanos, pediu uma reunião com Pedro Sánchez do PSOE para tentar desbloquear a formação de governo em Espanha e evitar uma nova eleição.

Rivera fez no dia 16 de setembro uma oferta com condições para apoiar a tentativa de Sánchez ser confirmado como primeiro-ministro.

Desde abril que Espanha se encontra em incerteza política, desde que as eleições deram a maioria dos assentos no parlamento ao Partido Socialista, mas não lhe deram o seu controlo.

Caso o parlamento espanhol não reconheça Sánchez como primeiro-ministro na segunda-feira, dia 23, o país vai passar por novas eleições em novembro – as quartas, nos últimos quatro anos.

Segundo a Reuters, fontes socialistas recusaram a oferta de Rivera, considerando-a manipulação política. Contudo, o ministro Jose Luis Abalos veio dizer que Sánchez se podia reunir com Rivera.

Quais são as condições de Rivera?

O líder dos Ciudadanos quer que Sánchez se comprometa com o não aumento de impostos, a possibilidade de a Catalunha ser governada pelo poder central caso os governantes locais rejeitem o veredicto dos líderes separatistas, e a rejeição de um pacto com os nacionalistas bascos em Navarra.

Sánchez já demonstrou concordância com as condições, mas Rivera insiste que ele as aceite formalmente.

Esta terça-feira, os líderes partidários vão reunir-se com o rei Filipe VI e comunicar-lhe se vão ou não apoiar Sánchez.