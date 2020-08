Uma explosão de 2 mil toneladas de nitrato de amónio a 4 de agosto no porto de Beirute, a capital do Líbano, matou mais de 150 pessoas e feriu milhares. A explosão de Beirute foi a última gota para os libaneses, que vivem com uma economia colapsada e protestam contra a corrupção, tendo milhares de pessoas saído às ruas para protestar a atuação governamental. Esta segunda-feira, o primeiro-ministro libanês a demitir todo o governo.

O exército e forças de segurança libanesas dispararam balas de borracha e gás lacrimogéneo contra manifestantes nos protestos que decorrem em Beirute uma semana depois de uma explosão, denuncia uma investigação da Amnistia Internacional. A associação de defesa dos direitos humanos informa ainda que entre as forças de segurança estavam também "homens não identificados que usavam roupas civis", não sendo claro se se tratavam de autoridades à paisana.A Amnistia Internacional baseou-se nos depoimentos de vítimas, testemunhas oculares e médicos, bem como da análise de vídeos para apresentar as conclusões do relatório que atribui às forças de segurança daquele país a origem dos ferimentos provocados a dezenas de maniefstantes."Com as suas vidas em ruínas e ainda a recuperarem do trauma físico e emocional provocado pela explosão, milhares de pessoas saíram às ruas no Líbano para pedir justiça. Em vez disso, foram visadas pelas forças do Estado com disparos e gás lacrimogéneo", nota a diretora de investigação para o Oriente Médio da Amnistia Internacional, Lynn Maalouf, em informação transmitida por comunicado. "As forças de segurança libanesas causaram vários ferimentos graves e minaram ainda mais a confiança de uma população que já luta com múltiplas crises. Todos os responsáveis ??por esta conduta violenta revoltante devem ser minuciosamente investigados e responsabilizados pelas suas ações criminosas", defende ainda a responsável.Vídeos analisados pelo Crisis Evidence Lab da Amnistia Internacional permitiram ainda à AI concluir que as autoridades recorreram a um uso exagerado de força para ferir os manifestantes numa atitude de dissuasão e tentativa de punição. De acordo com vários testemunhos, alguns dos disparos foram realizados a curta distância e ao nível do peito. Nas unidades de saúde, deram entrada vítimas com ferimentos na cara e lesões oculares.