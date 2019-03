Em causa está uma entrevista após o julgamento de um dos júris, onde este admite que todos os membros leram conteúdos mediáticos sobre o caso contra ordem do juiz.

Depois de o narcotraficante mexicano Joaquín Guzmán, mais conhecido por "El Chapo", ter sido condenado pelo tribunal de Brooklyn, em Nova Iorque, EUA, a 12 de fevereiro, de todas as acusações de que é alvo, a sua condenação pode estar em risco.

Segundo os media norte-americanos, membros do júri que deliberaram a decisão ao longo de seis dias, durante 34 horas, leram conteúdos mediáticos sobre o caso contra ordem expressa do juiz. Em resposta, a equipa de defesa do "barão de droga" está a preparar um pedido de invalidação do julgamento uma vez que "El Chapo" não terá dito uma avaliação justa.





El Chapo considerado culpado O júri presente no julgamento do traficante de droga Joaquín "El Chapo" Guzman já chegou a um veredicto. A decisão foi anunciada ao sexto dia de deliberações e El Chapo foi dado como culpado, avança a Reuters. Os media indicam que passará o resto da vida na prisão - a sentença só será lida a 25 de junho.





Graças ao comportamento incorreto de alguns membros do júri, denunciados por um dos pertencentes numa entrevista à Vice News, a condenação a prisão perpétua do traficante pode estar em risco.

Na entrevista, um júri alega que os 12 membros e os seis alternativos do caso liam regularmente a cobertura mediática sobre a situação, apesar de o juiz Brian Cogan ter dado instruções específicas para não o fazerem. Este também contou que os júris consultavam frequentemente as contas de Twitter dos jornalistas que estavam a seguir o julgamento.

A peça jornalística em si não constituiu um problema: o juiz Cogan deu autorização aos jurados para darem entrevistas após o julgamento, apesar de ter aconselhado contra por razões de segurança. O problema parte das declarações do júri, que levaram a defesa a publicar no Twitter uma declaração onde se podia ler que "o desprezo e a negligência dos júris pelas ordens do tribunal tornam claro que Joaquín não teve um julgamento justo".

A equipa de defesa do narcotraficante também contratou um quarto advogado: Mark Fernich.











Ainda não é claro que repercussões os júris irão sofrer. O advogado John Pappalardo esclareceu a Rolling Stones que o comportamento dos júris poderá constituir um crime de desobediência pelo tribunal, especialmente se ficar comprovado que estes mentiram quando foram questionados sobre terem visto ou não a cobertura dos media. Nos EUA, a ação pode resultar no pagamento de uma multa ou em prisão.

A defesa de "El Chapo" tem até dia 28 de março para apresentar o pedido de realização de um novo julgamento.

O narcotraficante foi considerado culpado de dez crimes, que incluem tráfico de droga, branqueamento de capitais, posse de arma ilegal e participação criminal no cartel de Sinaloa, onde foi assumiu a posição de líder.