Ex-deputado do Canadá detido com 439 armas e um canhão antigo em casa

Inky Mark, de 78 anos, tinha também na sua posse 300 mil dólares canadianos.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

Inky Mark, antigo deputado canadiano, de 78 anos, foi detido depois de a Real Polícia Montada do Canadá (RPMC) encontrar em sua casa 439 armas de fogo, munições e um canhão antigo, na sequência de uma investigação sobre tráfico de armas. Pelo menos três delas foram traficadas ilegalmente, segundo avançaram as autoridades.

Além do arsenal, Iky Mark tinha também na sua posse 300 mil dólares canadianos (cerca de 186 mil euros) em dinheiro vivo e foi acusado de tráfico de armas de fogo, entre outros crimes, incluindo posse de dispositivos não autorizados e armazenamento inseguro, que, segundo a RPMC, representam uma ameaça à segurança pública.

O detido, além de ex-deputado na Câmara dos Comuns, entre 2007 e 2010, chegou a ser presidente da câmara de Dauphin, a localidade onde residia e onde se deu a detenção. Foi libertado mediante o pagamento de uma fiança e algumas condições.

"O tráfico ilegal de armas proibidas é um crime grave que ameaça a segurança pública", disse o Comissário Assistente da RPMC e Comandante da Polícia Montada de Manitoba, Scott McMurchy. "Agradecemos aos muitos agentes da RCMP que estão a trabalhar neste caso pelos esforços incensáveis no sentido de identificar e levar à justiça os indivíduos que traficam estas armas perigosas e ilegais."

A investigação começou em março, quando a polícia foi notificada sobre acusações de porte ilegal de armas nos Estados Unidos visando outro homem da região de Dauphin. Essa investigação levou as autoridades a encontrarem e as apreenderem armas supostamente compradas pelo ex-deputado, que aparentemente é colecionador mas, segundo a polícia, "nunca foram as transferidas legalmente".