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Ex-deputado do Canadá detido com 439 armas e um canhão antigo em casa

Isabel Dantas 10:09
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Inky Mark, de 78 anos, tinha também na sua posse 300 mil dólares canadianos.

Inky Mark, antigo deputado canadiano, de 78 anos, foi detido depois de a Real Polícia Montada do Canadá (RPMC) encontrar em sua casa 439 armas de fogo, munições e um canhão antigo, na sequência de uma investigação sobre tráfico de armas. Pelo menos três delas foram traficadas ilegalmente, segundo avançaram as autoridades.

Ex-deputado tinha um canhão antigo em casa
As armas apreendidas
A polícia divulgou imagens das armas
Ex-deputado tinha um canhão antigo em casa
As armas apreendidas
A polícia divulgou imagens das armas

Além do arsenal, Iky Mark tinha também na sua posse 300 mil dólares canadianos (cerca de 186 mil euros) em dinheiro vivo e foi acusado de tráfico de armas de fogo, entre outros crimes, incluindo posse de dispositivos não autorizados e armazenamento inseguro, que, segundo a RPMC, representam uma ameaça à segurança pública.

O detido, além de ex-deputado na Câmara dos Comuns, entre 2007 e 2010, chegou a ser presidente da câmara de Dauphin, a localidade onde residia e onde se deu a detenção. Foi libertado mediante o pagamento de uma fiança e algumas condições.

"O tráfico ilegal de armas proibidas é um crime grave que ameaça a segurança pública", disse o Comissário Assistente da RPMC e Comandante da Polícia Montada de Manitoba, Scott McMurchy. "Agradecemos aos muitos agentes da RCMP que estão a trabalhar neste caso pelos esforços incensáveis no sentido de identificar e levar à justiça os indivíduos que traficam estas armas perigosas e ilegais."

A investigação começou em março, quando a polícia foi notificada sobre acusações de porte ilegal de armas nos Estados Unidos visando outro homem da região de Dauphin. Essa investigação levou as autoridades a encontrarem e as apreenderem armas supostamente compradas pelo ex-deputado, que aparentemente é colecionador mas, segundo a polícia, "nunca foram as transferidas legalmente".

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