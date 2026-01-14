Sábado – Pense por si

EUA suspendem vistos de entrada a 75 países. Brasil, Rússia e Irão na lista

A notícia está a ser avançada pela Fox News. A Casa Branca quer impedir a entrada de pessoas que, na ótica da administração americana, podem tornar-se "um encargo público".

Os EUA vão suspender os vistos de entrada a 75 países a partir de 21 de janeiro por tempo indeterminado, até que o Departamento de Estado faça uma reavaliação do processamento, triagem e verificação dos vistos.

A notícia está a ser avançada pela , que diz ter tido acesso a um memorando da Administração, que pretende controlar a entrada de cidadãos que se possam tornar num "encargo público", escreve o jornal. O documento dá orientações aos funcionários dos Consulados para recusarem vistos de países como a Somália, Rússia, Afeganistão, Brasil, Irão, Iraque, Egito, Nigéria, Tailândia e Iémen. 

"O Departamento de Estado vai utilizar a sua autoridade de longa data para considerar inelegíveis os potenciais imigrantes que se tornariam um encargo público para os Estados Unidos e explorariam a generosidade do povo americano", afirmou o porta-voz do departamento, Tommy Pigott, num comunicado divulgado esta quarta-feira, que ainda não foi tornado público. 

Desconhece-se, para já, que outros países serão visados. Esta é uma das medidas mais radicais da Administração Trump até agora para restringir a entrada de imigrantes no país, que fecha a porta a mais de um terço das nações de todo o mundo. 

Alguns países, como o Afeganistão, Irão e Rússia, já encontravam várias barreiras na obtenção de um visto americano. Pelo contrário, o Brasil, por exemplo, vai agora enfrentar um "choque" com esta suspensão. 

Tópicos Casados à Primeira Vista medo Imigração Brasil Rússia Estados Unidos Departamento de Estado dos Estados Unidos Afeganistão Fox News
