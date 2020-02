EUA: SNS português usado como exemplo por Bernie Sanders

O senador norte-americano Bernie Sanders usou o Sistema Nacional de Saúde de Portugal como exemplo para defender uma das bandeiras da sua campanha para a nomeação democrata para as presidenciais nos EUA, em novembro deste ano: um serviço universal de cuidados de saúde.

Numa publicação na rede social Twitter, Bernie Sanders elencou 27 países – uma lista por ordem alfabética – para responder a todos os que consideram a sua proposta "uma ideia maluca". "Lembrem-se: A nossa 'ideia maluca' de serviços de saúde universais é uma realidade em:", lê-se antes de referir os países.





Remember: our "crazy idea" of universal health care is a reality in:



Australia

Austria

Belgium

Canada

Chile

Czech Rep.

Denmark

Finland

France

Germany

Greece

Hungary

Iceland

Israel

Italy

Japan

Netherlands

New Zealand

Norway

Poland

Portugal

S. Korea

Spain

Sweden

Switz.

Turkey

U.K. — Bernie Sanders (@SenSanders) February 13, 2020

Esta terça-feira, Sanders venceu (26%) a primária do Partido Democrata no estado de New Hampshire, ficando à frente do ex-autarca Pete Buttigieg (24,4%). Em terceiro lugar ficou a senadora Amy Klobuchar com 19,7%, seguindo-se a também senadora Elizabeth Warren com 9,4% e o ex-vice-presidente Joe Biden com 8,4%.

"Este é o início do fim de Donald Trump", afirmou o senador de 78 anos referindo-se ao presidente norte-americano, perante os seus apoiantes, prometendo ainda: "A nossa campanha não se trata apenas de ganhar a Trump, é de transformar os EUA".