Ali, Abdalá e Dawud foram condenados à pena de morte antes dos 18 anos

Ali estava a andar de bicicleta quando terá sido atropelado por um carro da polícia. Foi detido e interrogado durante horas. Tinha 17 anos. Foi acusado de "organizar protestos com o seu Blackberry, de tirar fotografias das manifestações, de ensinar primeiros socorros aos participantes e de cantar contra o Estado" durante a Primavera Árabe, em 2011.



O jovem tinha 17 anos quando foi preso, em 2012, e desde então que a família batalha pela sua libertação. O advogado de Ali, Taha al Hajj, teve mesmo de abandonar a Arábia Saudita para escapar às tentativas de repressão por representar o jovem. Sobre Ali, Hajj - atualmente exilado na Alemanha - lembra: "É um rapaz humilde e amável, muito querido pelos seus amigos e pais. E era, também, um bom estudante".



Abdalá terá sido baleado e espancado pelas autoridades antes de procederem à sua detenção quando tinha 15 anos. Era suspeito de estar ligado a uma onda de protestos e permaneceu incomunicável nos primeiros três meses em que esteve preso. Terá assinado, sob coação, uma confissão que não conseguiu sequer ler e depois de horas de tortura.



Já Dawud esperava no hospital por uma operação que acabou por nunca ser realizada. Um dos seus interrogatórios demorou 18 horas e o jovem de então 17 anos terá sido forçado a colocar a sua assinatura numa folha de papel branca que mais tarde foi usada pelos funcionários para incluir a sua suposta confissão. Os três eram menores de idades quando foram detidos pelas autoridades.



Junto destes três jovens foi detido uma quarta criança, em 2014, então com 13 anos. Murtaja Qureiris tinha 10 anos e terá sido preso por ter gritado em público: "As pessoas exigem direitos humanos". Mas as acusações iam muito mais longe, relembra o jornal espanhol: participação em protestos anti-governamentais, ida ao funeral de um ativista anti-governamental, posse de arma de fogo, lançamento de cocktails molotov e por pertencer a uma organização terrorista. Foi esta semana divulgado por diversas organizações internacionais que o jovem já não vai ser executado e que pode mesmo vir a ser libertado em 2022.



"As notícias de que Murtaja Qureiris não vai enfrentar a execução são um grande alívio para ele e para a sua família, mas é um ultraje que as autoridades da Arábia Saudita tivessem procurado a pena de morte para alguém que foi preso inicialmente com 13 anos. O uso da pena de morte contra pessoas que tinham menos de 18 anos na altura do crime é uma violação flagrante da lei internacional", referiu a Amnistia Internacional em comunicado.



Em abril deste ano, a Arábia Saudita decapitou 37 homens por crimes de terrorismo. Segundo o responsável da ONU pelos direitos humanos, a maioria dos executados era de origem xiita. Deste número, pelo menos três dos mortos eram menores quando conheceram a sua sentença.



Desde que o príncipe herdeiro Mohammad bin Salman chegou ao trono em 2015 que mais de uma dezena de crianças perdeu a vida.

Ali al Nimr, Abdalá al Zaher e Dawud al Marhun são três jovens sauditas que passaram a adolescência atrás de grades e que aguardam pela sua execução num corredor da morte numa prisão da Arábia Saudita. E sabem que não é só a execução que os espera. Depois de mortos sabem que os seus corpos vão ser expostos em público, com a cabeça separada do corpo.Os três jovens foram encarcerados depois da Primavera Árabe, conta o jornal espanhol El Mundo.