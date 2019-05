Uma nova lei nas Filipinas vai obrigar finalistas do ensino primário, secundário e superior a plantar, pelo menos, 10 árvores antes que se possam terminar o seu grau académico. Representantes parlamentares do país dizem que a medida pode resultar na plantação de 525 mil milhões de árvores apenas durante uma geração se a medida for corretamente aplicada.

"São mais de 12 milhões de alunos a formarem-se todos os anos, quase cinco milhões a concluir o ensino secundário e cerca de 500 mil concluir a faculdade todos os anos. Se a norma for implementada corretamente são pelo menos 175 milhões de novas árvores plantadas todos os anos", afirma ao Independent o representante do Partido Magdalo, Gary Alejano "Não menos do que 525 mil milhões de árvores podem ser plantadas durante uma geração sob esta iniciativa."