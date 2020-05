Estudo sugere que 5% de Espanha já foi infetada pela Covid-19

Espanha é, neste momento, o quarto país com maior número de casos de Covid-19 - com quase 230 mil -, mas um estudo nacional aponta que o número pode ser bem maior.

Ao testarem a presença de anticorpos ao novo coronavírus em cerca de 60 mil pessoas, investigadores do Instituto de Saúde Carlos III e do Instituto Nacional de Estatística espanhol, em colaboração com o Ministério da Saúde espanhol, concluíram que 5% desta população já tinha contraído o vírus e, por isso, apresenta algum tipo de anticorpos à Covid-19.

Esta é apenas a primeira de quatro fases do estudo epidemiológico, que visa a prevalência de anticorpos na população, mas, se esta amostra for estendida aos quase 47 milhões de habitantes, significa que Espanha tem neste momento cerca de 2,3 milhões de casos de Covid-19 - 10 vezes mais do que os atuais infetados diagnosticados e quase o dobro do líder de doentes do novo coronavírus no mundo, os EUA com quase 1,4 milhões de infetados.

Foi também estudada a prevalência de pessoas que contraíram o vírus e apresentam anticorpos à Covid-19 entre as várias províncias espanholas, com a região de Madrid a indicar as maiores concentrações de infetados, por vezes superior a 10% - a capital de espanhola apresenta uma percentagem de 11,3%.

Por outro lado, outras províncias têm ainda uma população imune ao vírus muito reduzida, como a de Múrcia, das Astúrias ou das Ilhas Canárias - todas abaixo dos 2%. Isto quer dizer que, em algumas zonas, a imunidade é cinco a seis vezes superior comparada com outras províncias espanholas.

"Não estamos surpreendidos. Não existe imunidade de grupo em Espanha", afirmou o ministro da Saúde, Salvador Illa, em conferência de imprensa, descrevendo o estudo como um "Raio-X da epidemia" no país vizinho. Especialistas indicam que, para a imunidade de grupo, seria necessário que, pelo menos, 60% da população fosse infetada por esse vírus.



Cerca de metade da população espanhola passa agora para a segunda fase de um plano de desconfinamento esta segunda-feira, depois do governo ter decidido as regiões que respeitavam estes critérios. Madrid, Barcelona, e cidades de Valência ou Málaga, ficaram de fora, na fase preparatória.

Este estudo vem também desvendar o véu sobre a verdadeira natureza da mortalidade provocada pela Covid-19 - e aquilo que a taxa de letalidade pode querer dizer. "Os 5% equivalem a 2,35 milhões de casos. Se existem cerca de 27 mil óbitos, isto quer dizer que a taxa de letalidade está entre os 1 e 1,2%", indica ao El País Jesús Molina Cabrillana, epidemiologista da Sociedade Espanhola de Medicina Preventiva, Saúde Pública e Higiene.



No final de março, o Imperial College de Londres publicou uma previsão na qual calculava que Espanha teria cerca de sete milhões de infetados. De acordo com este estudo nacional, entre os 2,3 milhões de infetados, cerca de 750 mil estão na região de Madrid e outros 400 na província de Barcelona.