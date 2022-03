Estilhaços russos atingem maternidade perto de Kiev

Um míssil causou alguns estragos numa maternidade perto de Kiev. DIretor clínico assegura que todas as pessoas foram retiradas em segurança e que edifício continua de pé.

Um míssil russo atingiu, alegadamente, uma maternidade privada nos subúrbios de Kiev, avançam vários meios de comunicação ucranianos.



A confirmação do ataque foi feita pelo diretor da instituição, Vitaly Gyrin, citado pelo Kyiv Independent. "Os estragos são grandes, mas o edifício continua de pé e todas as pessoas foram retiradas", disse o diretor da maternidade Adonis. Gyrin avisa ainda que todo o prédio foi evacuado e que não há ninguém dentro do mesmo, estando os mesmos "numa cidade de confiança e segura".



A maternidade situa-se na vila de Buzova, região onde se tem registados vários conflitos nos últimos dias.