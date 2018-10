Estados Unidos acusam sete russos de pirataria ligada a escândalo de doping

O Departamento da Justiça dos Estados Unidos acusou sete alegados espiões russos de um ataque de pirataria cibernética a empresas de controlo de dopagem, com a intenção de anular a divulgação do escândalo de doping na Rússia."Entre os objectivos da conspiração estava a divulgação de informação roubada, como parte de uma campanha de influência desenhada para anular e deslegitimar os esforços das organizações internacionais antidoping", aponta aquele organismo, em comunicado publicado esta quinta-feira.A equipa olímpica da Rússia não participou nos Jogos Olímpicos de Inverno PyeongChang2018, na Coreia do Sul, depois de um escândalo que abrangeu centenas de atletas revelar que análises antidopagem eram manipuladas em cerca de 30 desportos diferentes.