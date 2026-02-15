Sábado – Pense por si

Contos Clássicos Portugueses


agora disponíveis para ler e ouvirContos Clássicos PortuguesesAceder aqui

Mundo

Estados europeus exigem destituição de Francesca Albanese. Artistas defendem-na

19:54
Capa da Sábado Edição 12 a 18 de fevereiro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 12 a 18 de fevereiro
As mais lidas

A relatora especial da ONU para a Palestina tem estado sob fogo depois de afirmações que Estados consideraram demonstrar "antissemitismo".

Mais de uma centena de artistas assinaram uma carta aberta em apoio à relatora especial da ONU para a Palestina, Francesca Albanese, cuja demissão foi exigida pela França e pela Alemanha devido a declarações sobre a guerra israelita na Faixa de Gaza.

Francesca Albanese, relatora da ONU, enfrenta críticas de estados europeus e apoio de artistas
Francesca Albanese, relatora da ONU, enfrenta críticas de estados europeus e apoio de artistas AP Photo/Gregorio Borgia

Entre os artistas que assinaram a carta de apoio à redatora da ONU contam-se os atores Mark Ruffalo e Javier Bardem, a vencedora do Prémio Nobel Annie Ernaux e a cantora britânica Annie Lennox. Na carta divulgada no sábado pelo grupo Artistas pela Palestina, os signatários mostram “total apoio a Francesca Albanese, defensora dos direitos humanos e, por conseguinte, também do direito do povo palestiniano à existência”. Além de artistas, cem deputados da Aliança da Esquerda Europeia (ELA), onde se insere o Bloco de Esquerda, subscreveram uma carta a expressar o "total apoio e solidariedade" a Francesca Albanese. Entre os signatários estão a eurodeputada Catarina Martins e o deputado Fabian Figueiredo.

Em causa está o pedido de  destituição de Albanese, que foi das primeiras figuras públicas a afirmar que havia um "genocídio" em Gaza a ser perpetuado por Israel. A 7 de fevereiro, Albanese denunciou, numa mensagem de vídeo gravada e mostrada num fórum no Catar, “o planeamento e a execução de um genocídio” em Gaza após o ataque a 7 de outubro de 2023 levado a cabo pelo Hamas em território israelita e que causou a morte de mais de 1.200 pessoas. Albanese apontou que, “em vez de deter Israel, a maior parte do mundo armou-o, dando-lhe pretextos políticos, proteção política e apoio económico e financeiro”.

Mas as declarações que causaram maior polémica foram feitas depois: "Vemos agora que, como Humanidade, temos um inimigo comum, e as liberdades – o respeito pelas liberdades fundamentais – são a última ferramenta pacífica que temos para conquistar a nossa liberdade”. Estas declarações começaram a circular nas redes sociais afirmando que Albanese tinha "desculpado" aquele que é tido como o maior ataque antissemita desde o Holocausto. “Nunca justifiquei o 7 de outubro, isso é pura e simplesmente difamação”, afirmou a relatora especial das Nações Unidas. Numa publicação nas redes sociais, também explicou que se referia ao “sistema que permitiu o genocídio na Palestina” como o “inimigo comum”.

De acordo com o Le Monde, Paris prepara-se mesmo para exigir a demissão de Albanese a 23 de fevereiro, durante uma sessão do Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas. O ministro francês dos Negócios Estrangeiros, Jean-Noël Barrot, disse que Albanese é uma “ativista política".

Os governos italiano e austríaco apoiam os apelos de Paris para destituir Albanese do cargo nas Nações Unidas. O vice-presidente do Conselho de Ministros de Itália, Antonio Tajani, escreveu no X que os comentários de Albanese não refletem a posição de Roma. A ministra austríaca para os Assuntos Europeus e Internacionais, Beate Meinl-Reisinger, afirmou que Albanese classificou Israel como um “inimigo da Humanidade” e classificou aquele discurso como uma linguagem que “mina a imparcialidade e os mais elevados padrões exigidos pelo cargo de representante da ONU”.

Já o porta-voz de António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, Stéphane Dujarric, afirmou: "Sempre acreditámos que a instituição dos relatores especiais, embora completamente independente do secretário-geral, é uma parte importante da arquitetura internacional dos direitos humanos. Nem sempre concordamos com o que dizem, e isso inclui a senhora Albanese".

Artigos Relacionados
Tópicos Apoio Político Genocídio Política Francesca Albanese Organização das Nações Unidas Faixa de Gaza Israel Alemanha Itália
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Estados europeus exigem destituição de Francesca Albanese. Artistas defendem-na