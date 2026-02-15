Presidente da Polónia defende que país deve ter armas nucleares para se proteger da Rússia

As declarações do líder polaco são feitas numa altura em que vários países europeus têm discutido entre si a necessidade de um reposicionamento no que diz respeito ao arsenal nuclear da Europa.

O Presidente da Polónia, Karol Nawrocki, defendeu neste domingo que o país deve desenvolver as suas próprias armas nucleares pela ameaça cada vez maior que a Rússia representa para os polacos. "Sou um grande apoiante de a Polónia se juntar a um projeto nuclear", considerou o líder polaco, numa entrevista ao canal de televisão Polsat News e citado pela agência de notícias financeiras Bloomberg.



Karol Nawrocki, Presidente da Polónia Adam Warzawa / Lusa - EPA

"Neste momento somos um país na fronteira de um conflito armado e sabemos qual é a atitude da agressiva e imperialista Federação da Rússia relativamente à Polónia", acrescentou.

Karol Nawrocki defendeu que a Polónia deve desenvolver capacidades nucleares, mas respeitando aquelas que são as regras e as convenções internacionais desta tipologia de armamento.

Quando questionado sobre se os EUA permitiriam que a Polónia tivesse armamento nuclear, considerando que o país assinou o tratado de não proliferação, Nawrocki disse não saber qual a posição americana, mas adiantou que é necessário "agir numa direção para que possamos começar o nosso trabalho".

Apesar de sinalizar as intenções nucleares polacas, o Presidente do país europeu não deu certezas de quando ou como pretende que o projeto seja concretizado.

As declarações do líder polaco são feitas numa altura em que vários países europeus têm discutido entre si a necessidade de um reposicionamento no que diz respeito ao arsenal nuclear da Europa. A confirmação foi dada neste fim de semana pelo chanceler alemão, Friedrich Merz, na Conferência de Segurança de Munique, que disse estar a falar com o Presidente francês, Emmanuel Macron, para que a União Europeia possa ter o seu mecanismo de dissuasão nuclear.

Na sexta-feira, a Bloomberg noticiou que Emmanuel Macron tenciona disponibilizar o "chapéu nuclear" francês – uma expressão usada para designar quando um país com armas nucleares se compromete a defender os países aliados com o arsenal nuclear como forma de dissuasão – aos parceiros europeus, num discurso que deverá ser feito até ao final de fevereiro.

Entre os países europeus, apenas o Reino Unido e a França têm armas nucleares próprias.