Presidente da Polónia defende que país deve ter armas nucleares para se proteger da Rússia

O Presidente da Polónia, Karol Nawrocki, defendeu neste domingo que o país deve desenvolver as suas próprias armas nucleares pela ameaça cada vez maior que a Rússia representa para os polacos. "Sou um grande apoiante de a Polónia se juntar a um projeto nuclear", considerou o líder polaco, numa entrevista ao canal de televisão Polsat News e citado pela agência de notícias financeiras Bloomberg.

Karol Nawrocki, Presidente da Polónia
Karol Nawrocki, Presidente da Polónia Adam Warzawa / Lusa - EPA

"Neste momento somos um país na fronteira de um conflito armado e sabemos qual é a atitude da agressiva e imperialista Federação da Rússia relativamente à Polónia", acrescentou.

Karol Nawrocki defendeu que a Polónia deve desenvolver capacidades nucleares, mas respeitando aquelas que são as regras e as convenções internacionais desta tipologia de armamento.

Quando questionado sobre se os EUA permitiriam que a Polónia tivesse armamento nuclear, considerando que o país assinou o tratado de não proliferação, Nawrocki disse não saber qual a posição americana, mas adiantou que é necessário "agir numa direção para que possamos começar o nosso trabalho".

Somos um país na fronteira de um conflito armado e sabemos qual é a atitude da agressiva e imperialista Federação da Rússia relativamente à Polónia Karol Nawrocki, Presidente da Polónia

Apesar de sinalizar as intenções nucleares polacas, o Presidente do país europeu não deu certezas de quando ou como pretende que o projeto seja concretizado.

As declarações do líder polaco são feitas numa altura em que vários países europeus têm discutido entre si a . A confirmação foi dada neste fim de semana pelo chanceler alemão, Friedrich Merz, na Conferência de Segurança de Munique, que disse estar a falar com o Presidente francês, Emmanuel Macron, para que a União Europeia possa ter o seu mecanismo de dissuasão nuclear.

Na sexta-feira, a Bloomberg noticiou que Emmanuel Macron tenciona disponibilizar o "chapéu nuclear" francês – uma expressão usada para designar quando um país com armas nucleares se compromete a defender os países aliados com o arsenal nuclear como forma de dissuasão – aos parceiros europeus, num discurso que deverá ser feito até ao final de fevereiro.

Entre os países europeus, apenas o Reino Unido e a França têm armas nucleares próprias.

Tópicos Presidente Francês Líder Ameaça Televisão Polónia Rússia Karol Nawrocki União Europeia Emmanuel Macron Polsat News
