Esposas de jihadistas do Estado Islâmico avançam com processo para repatriação na Holanda

Os advogados de 23 mulheres que se juntaram ao grupo terrorista Estado Islâmico pediram a um juiz, na sexta-feira, que ordenasse à Holanda que as repatriasse a elas e aos seus 56 filhos de campos na Síria.As mulheres e as crianças estão a viver em "condições deploráveis" no campo de al-Hol no norte da Síria, alegou o advogado Andre Seebregts em tribunal, citado pela agência noticiosa Reuters.Acrescentou ainda que a situação delas piorou bastante devido aos ataques da Turquia na Síria e à possibilidade de as forças sírias controlarem os campos geridos até agora pelos curdos.O governo holandês já indicou que é demasiado perigoso a representantes do governo irem até aos campos e encontrarem as mulheres, para as levarem de volta à Holanda.Os advogados do estado já repetiram esse argumento em tribunal e defenderam que as mulheres não têm direito a assistência diplomática holandesa nos campos.Segundo a Cruz Vermelha, cerca de 68 mil jihadistas do Estado Islâmico e as suas famílias estão presos no campo de al-Hol.Os Serviços Secretos Holandeses acreditam que, a 1 de outubro, viviam no norte da Síria 55 militantes do Estado Islâmico vindos da Holanda e pelo menos 90 crianças com pais holandeses, ou pais que tinham vivido um tempo considerável na Holanda.