Depois de ter vencido as eleições no passado domingo, o líder do PSOE irá reunir-se com os partidos com representação parlamentar.

Depois de ter vencido sem maioria as eleições de Espanha do passado domingo, Pedro Sanchéz irá reunir-se durante a próxima semana com os líderes de todos os partidos com representação parlamentar mas está a considerar avançar sozinho para a formação de um governo minoritário com PSOE. De acordo com o El País, o plano passa por governar sem coligações e propor pactos de apoio – algo que vai contra o que pretende o Podemos.

"A nossa intenção é ter um Governo como o atual, a sós, mas com vontade de chegar a acordos com outros partidos. Preferimos fazê-lo com o Unidas Podemos, com quem já há uma experiência de entendimento", afirmou no comício do dia 1 de maio o número três de Sanchéz, José Luis Ábalos.

No entanto, Ábalos indicou também que a formação de uma coligação com o Podemos era uma "interpretação subjetiva", algo que, segundo o jornal espanhol, não terá caído bem no partido de Pablo Iglesias.

Nas redes sociais, o líder do Podemos indicou que "só um governo de coligação pode garantir políticas progressistas e a estabilidade democrática". "Se o socialismo pretende governar sozinho, terá menos apoio parlamentar do que a direita", escreveu Iglesias.

O El País refere ainda que Sanchéz pretende instaurar um programa de reformas e medidas sociais, algo que não é do agrado do Ciudadanos e do PP.