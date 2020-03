Covid-19: Aos 101 anos, o Senhor P. venceu a batalha contra a pandemia

Tem 101 anos, vive em Rimini, cidade costeira da região Emilia-Romagna , no norte de Itália, e é outro caso de esperança num país fortemente traumatizado pelas consequências da pandemia de covid-19 . Identificado como Senhor P, o centenário venceu a luta contra o novo coronavírus e já teve alta hospitalar."O Senhor P. que tinha testado positivo à covid 19, recebeu alta do hospital Infermi, em Rimini, foi considerado recuperado e voltou para casa, para junto dos seus entes queridos",revelou em declarações ao jornal Rimini Today a autarca local, Gloria Lisi, recordando "que, nos tempos mais sombrios, certas histórias assumem significados mais amplos do que a simples narrativa". "Transformam-se em símbolos, de emoção ou estímulo", enfatizou. O centenário nasceu em 1919, quando o mundo lidava com as consequências da devastadora gripe espanhola.Tal como Italica Grondona , o Senhor P. transformou-se também "numa história de esperança", defendeu a autarca. "Quando os tristes relatos destas semanas dão conta sistematicamente de um vírus que assola principalmente os idosos. O Sr. P. conseguiu. Um caso que vem ensinar-nos que, mesmo aos 101 anos, o futuro não está escrito", rematou.Em Itália, a pandemia de covid-19 já matou quase 11 mil pessoas, havendo aproximadamente 98 mil infetados.