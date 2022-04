Espanha declara o fim do uso de máscaras, 700 dias depois

Setecentos dias depois de as máscaras terem passado a ser obrigatórias em Espanha, o Conselho de Ministros aprovou o decreto que dita o fim do seu uso nos espaços fechados. A medida entra em vigor já amanhã, 20 de abril, depois de ser publicada no Boletín Oficial del Estado.