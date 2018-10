Na era das novas tecnologias de informação, é usual as empresas consultarem os perfis e contas de redes sociais de potenciais funcionários antes de os contratarem, sem o conhecimento e autorização prévia dos mesmos. Se antes a prática já levantava algumas questões éticas, agora irá passar mesmo a ser proibida com o novo Regulamento Geral da Protecção de Dados, a não ser que o candidato dê o seu consentimento expresso.

O RGPD, aplicável desde 25 de Maio de 2018, pretende proteger o tratamento de dados pessoais de pessoas singulares, abrangendo todas as empresas que tenham sede na União Europeia e fora da EU, mas que tratem de dados de cidadãos europeus no contexto empresarial. Por isso, não é expectável que a informação partilhada por uma pessoa, quer seja pública ou privada, seja relevante no processo de recrutamento por uma empresa, especialmente se o candidato não tiver noção de tal previamente.

Segundo Ricardo Henriques, advogado da Abreu Advogados, com a aplicação do novo regulamento, o procedimento tem de começar com uma proposta da empresa a clarificar que nos processos de selecção poderão ser consideradas informações partilhadas nas redes sociais. O candidato tem de compreender a situação e receber a oportunidade de se opor, tal como explica o advogado ao Expresso. "O candidato tem de ser sempre informado de que as suas contas nas redes sociais estão a ser utilizadas como elemento de avaliação e o empregador terá de comprovar o interesse legítimo para a função em causa de recolher dados e informações do candidato nestas plataformas", esclarece Henriques.

A empresa de recrutamento terá de especificar também que contas irá consultar – Twitter, Facebook, Instagram – e se recorrerá a empresas externas ou softwares, como a DeepSense, de forma a obter o consentimento formal do candidato.

"O tema da utilização das redes sociais no recrutamento é polémico. Sempre foi", admite Henriques em declarações ao jornal. "É completamente abusivo que se force um candidato, sob pena de exclusão do processo de recrutamento, a aceitar conexões de qualquer espécie nas redes sociais para vasculhar o seu perfil e obter informações adicionais", reforça.

Recusar o procedimento legal por parte das empresas pode ser um risco e excluir automaticamente um candidato. Se for esse o caso, deve ser denunciado uma vez que o Código do Trabalho prevê no artigo 16.º "o direito à reserva da intimidade da vida privada abrange quer o acesso, quer a divulgação de aspectos atinentes à esfera íntima e pessoal das partes, nomeadamente relacionados com a vida familiar, afectiva e sexual, com o estado de saúde e com as convicções políticas e religiosas".

No entanto, provar esta questão poderá não ser fácil, admite Ricardo Henriques, que defende que o RGPD poderá precisar de uma reformulação nesta questão. Na maioria das vezes, o candidato só conseguirá saber que foi eliminado do processo de selecção se o recrutador o admitir.

Nos casos que conseguirem de facto ser provados, o Regulamento prevê multas pesadas: nas situações menos graves de utilização indevida de dados pessoais, a multa pode ir até os atingir os €10 milhões ou 2% do volume de negócios anual da empresa no seu global; nas mais graves, até €20 milhões ou 4% do volume de negócios anual.

O uso da inteligência artificial no processo de recrutamento

O uso de softwares e empresas externas que analisam perfis e redes sociais de potenciais trabalhadores germinou nas companhias globais. A DeepSense é um dos muitos exemplos actuais e uma das plataformas mais populares. Esta faz um teste de personalidade através de um scan global a todas as contas de redes sociais de um candidato, cujos resultados são depois comparados com o currículo do mesmo.

Segundo uma pesquisa da Reppler, uma empresa dedicada a redes sociais, 91% dos recrutadores mundiais confessaram que analisam sempre as contas dos candidatos antes dos contratarem. 47% admitiram que usaram o perfil do mesmo para validar o seu currículo no momento em que receberam o currículo. Esta realidade é partilhada pela Eurostat, que confirma que 56% das empresas da Europa utilizam estas plataformas para validar os candidatos a um trabalho.

As redes sociais estão a deixar de funcionar como mecanismos de validação e podem estar a tornar-se, assim, na primeira fase de recrutamento dos candidatos pelas empresas.