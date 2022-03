Em Mariupol desfazem-se aquecedores para conseguir ter água

Esta terça-feira, o governo ucraniano relatou novos problemas para fazer chegar ajuda humanitária à cidade cercada de Mariupol, na Ucrânia. Há mais de duas semanas que faltam água, comida, aquecimento – numa cidade para onde estão previstos cinco graus negativos de temperatura mínima – e electricidade.



Iryna Vereshchuk, vice-primeira-ministra da Ucrânia, revelou que uma caravana com mantimentos para Mariupol estava presa em Berdyansk, nas redondezas, e acusou a Rússia de mentir quanto ao que tinha acordado para ajudar os civis presos. Os conjuntos de carros privados não são suficientes para retirar as pessoas de Mariupol e é preciso permitir a passagem a autocarros, pediu.



As autoridades locais revelaram esta terça-feira que cerca de 2 mil carros conseguiram deixar a cidade. Cerca de 300 civis chegaram esta manhã a Zaporíjia vindos de Mariupol. As duas cidades encontram-se a uma distância de 225 quilómetros uma da outra.