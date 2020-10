Florentina Martín, conhecida na família como "Avó Nina", não sabe o que é o novo coronavírus mas derrotou o vírus em apenas sete dias. Vive em Pinto, uma pequena cidade a menos de meia hora de carro de Madrid, onde ficou infetada durante um passeio. Aos 99 anos, desafiou todas as probabilidades com apenas alguns comprimidos triturados de paracetamol.

Ao El País, a sua neta Noélia, de 46 anos, conta que a idosa começou por sentir dores no corpo. Não tinha febre, mas não falava muito. Fez o teste à Covid-19 e disseram-lhe que tomasse três comprimidos de paracetamol por dia enquanto esperava pelo resultado do diagnóstico, que confirmou que estava infetada. Noélia não vê a "Avó Nina" há três semanas, mas fala com ela todos os dias por telefone, sempre às nove da noite.

Em apenas sete dias, voltou a ficar bem e a testar negativo para o vírus. Já se aguentava em pé e já podia segurar novamente em colheres. Em Espanha chamam-lhe um "milagre".

Mas esta é apenas mais uma adversidade que a "Avó Nina" ultrapassou durante a sua vida. Em 1981, foi uma das mais de 25 mil pessoas afetadas pela síndrome do azeite tóxico que causou uma intoxicação massiva em Espanha. Com a indemnização, comprou uma casa na praia para o filho e netos.

Dez anos depois, o seu marido morreu de cancro e, em 2002, perdeu o filho mais velho, Pedro. O mais novo, Fernando, morreu quando tinha quatro anos com um golpe na cabença enquanto brincava nas ruas de Pinto com o irmão.

Em Portugal, os doentes infetados pela Covid-19 com mais de 70 anos morreram em 12,7% dos casos. As mulheres idosas são as que registam mais casos, mas os homens idosos são os que mais resultam em mortes.

Dos 2.837 homens com mais de 80 anos que foram infetados, 617 vieram a falecer devido ao novo coronavírus - mais de 20% do total dos casos. Em mulheres com mais de 80 anos, a percentagem desce para 16,6%. Em idosos com idades entre os 70 e os 79 anos, a taxa de letalidade da Covid-19 fica nos 7% - com mais infetados entre mulheres, mas mais mortes entre homens.