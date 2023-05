Eleições na Turquia: candidatos deverão ir a segunda volta

As mais lidas

Os candidatos às eleições presidenciais podem ter que ir à segunda volta para determinar o vencedor. Ambos os candidatos, o presidente Tayyip Erdogan e o adversário Kemal Kilicdaroglu, disseram estar a liderar. Para que não seja necessária a segunda volta, é preciso superar os 50% de votação.







Tópicos turquia eleiçoes presidenciais

Caso se dê a segunda volta destas eleições presidenciais e parlamentares, ficará marcada para 28 de maio.Este domingo, Erdogan afirmou que anunciar resultados das eleições enquanto a votação decorre é "roubar a vontade popular", ao passo que Kilicdaroglu avisou as autoridades eleitorais para registarem todos os resultados do país.Os media turcos indicaram que, com quase 80,5% dos votos contados, Erdogan tinha conquistado 50,43% dos votos e Kilicdaroglu, 43,77%, o que suscitou protestos da oposição.Há 20 anos que Erdogan lidera a Turquia, um país de 85 milhões de habitantes. Concorre pela coligação Aliança Popular, composta pelo AKP e o partido nacionalista MHP, entre outros. Kilicdaroglu representa a coligação de seis partidos da oposição, incluindo o seu, o CHP, criado por Ataturk, o fundador da Turquia.