Dois dias depois do corpo de Julen Roselló ter sido encontrado sem vida num poço em Totalán, Málaga, a Guardia Civil espanhola anunciou que quer apurar responsabilidades quanto à morte da criança de dois anos. De acordo com o jornal El Mundo, as autoridades estão a investigar o proprietário do terreno onde estava o poço, David, e o seu construtor, Antonio Sánchez, que poderão ser acusados de homicídio involuntário, com pena em Espanha que pode variar entre o ano e os quatro anos de prisão.

A intenção do instituto do Ministério do Interior e da Defesa espanhol passa por investigar possíveis ilegalidades na construção do poço e averiguar se os responsáveis tinham conhecimento de que o poço não estava devidamente fechado e poderia constituir um risco para a integridade física de Julen.