A cirugia a que foi submetido Jair Bolsonaro foi concluída "com êxito". Depois de mais de nove horas no bloco operatório em São Paulo, médicos conseguiram reconstruir o trânsito intestinal e retirar a bolsa de colostomia implantada ao presidente brasileiro após a tentativa de assassinato sofrida a 6 de setembro, durante a campanha para as eleições no Brasil.

De acordo com a assessoria do Planalto ao jornal brasileiro Estadão, a operação, que se iniciou no Hospital Albert Einstein por volta das 6h30 (8h30 em Portugal), só terminou depois das 14h30 – mais duas horas em Lisboa. Bolsonaro está internado desde domingo e a previsão é que deva ficar internado durante mais 10 dias com Hamilton Mourão, vice-presidente do Brasil, a assumir o exercício das funções.