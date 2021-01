Advogada que aconselhou Trump no telefonema demitiu-se

A advogada republicana Cleta Mitchell, que aconselhou Trump no telefonema de sábado ao secretário de Estado da Geórgia para pressionar para encontrar os votos necessários para mudar o resultado das eleições, demitiu-se da empresa de advogados de que fazia parte.A demissão acontece depois da empresa ter emitido um comunidado, na segunda-feira, em que dizia estar "preocupada" com o papel que a advogada teve na chamada telefónica, que foi divulgada pelo Washington Post no domingo.No telefone que durou uma hora, Trump pressiona o secretário de Estado do estado da Geórgia para encontrar os votos necessários para que fosse Trump e não Biden o vencedor das presidenciais de 4 de novembro. Nesse telefonema, Trump chega a dizer que o responsável da Geórgia arriscava consequências criminais se não "encontrasse" os votos necessários.Durante a chamada Trump questiona a advogada sobre as respostas que vai recebendo. Mitchell alegava que 4.500 pessoas teriam votado na Geórgia já depois de ter mudado de residência e referiu no telefone que estes dados só o secretário de estado tinha ao seu dispor. A este número, Trump acrescentou mais uns milhares, dizendo que estariam na casa dos "20 mil". No entanto, o conselheiro geral do secretário de estado garantia na mesma chamada que todos os casos que tinham essa suspeita provaram ser válidos e legítimos.Clare Mitchell passou de democrata a republicana, acabando a representar vários republicanos em Washington, o que culminou com o aconselhamento de Trump após as últimas eleições.