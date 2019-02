O presidente norte-americano fez os exames médicos anuais. Pesa 110kg, valor que o faz entrar na categoria da obesidade.

De acordo com os resultados dos últimos exames, Donald Trump é oficialmente obeso. Os exames médicos mostram que o presidente norte-americano pesa agora 110kg, com uma altura de 1,90.



Donald Trump realizou os exames físicos anuais terça-feira, dia 8 de fevereiro, no Centro Médico Militar Walter Reed, sob a supervisão do médico do presidente, Sean Conley.



Os resultados mostram que Trump está de boa saúde apesar de ter aumentado de peso. Apesar de terem sido apenas 2kg, o valor atira Donald Trump, de 72 anos, para a fasquia da obesidade, segundo o índice de massa corporal IMC.

Durante o exame que demorou cerca de quatro horas, o presidente norte-americano foi observado por 11 especialistas clínicos. Para além do peso excessivo, os exames médicos "não revelaram alterações significativas que mereçam ser reportadas", avançou o médico Conley.