Os Estados Unidos da América estão a atravessar uma crise de desperdício da água e o seu presidente, Donald Trump, está em cima do assunto.

Falando aos jornalistas esta sexta-feira, em pleno processo de impeachment e depois de uma cimeira da NATO que terminou abruptamente, Trump preferiu falar de outro inimigo dos EUA: a pouca pressão da água, causada pelas leis de conservação no país.

"As pessoas estão a puxar o autoclismo 10, 15 vezes em vez de uma. Acabam por utilizar mais água", afirmou o presidente dos EUA, referindo o "problema" que está a ser "analisado atentamente". "Estamos a olhar com muita atenção para pias e chuveiros", disse Trump.





Here's the video, via WaPo, of Trump discussing toilet flushing: "We have a situation where we're looking very strongly at sinks and showers, and other elements of bathrooms ... You turn on the faucet and you don't get any water … People are flushing toilets 10 times, 15 times." pic.twitter.com/pPE0im4RxL